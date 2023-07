Barche troppo vicine alla costa e violazioni in mare, oltre 40 multe tra Altavilla e San Nicola

I militari della guardia costiera di Porticello, nella giornata di sabato scorso, a seguito di pattugliamento nelle acque di Altavilla Milicia, hanno accertato la presenza all’interno della fascia riservata alla balneazione di una barca vicina a numerosi bagnanti. Il proprietario del natante, scortato fuori dall’area di balneazione, è stato sanzionato con un verbale amministrativo da 230 euro. Contestualmente, i militari hanno accertato che la stessa imbarcazione era priva di assicurazione obbligatoria, così, oltre a porre sotto sequestro l’unità da diporto, hanno proceduto ad elevare un’ulteriore sanzione amministrativa da 1.000 euro. Nel weekend appena trascorso, nell'ambito dell'operazione "Mare sicuro". i militari della pattuglia terreste della Guardia costiera di Porticello, hanno svolto mirati controlli nell’ambito portuale di San Nicola L'Arena, contestando oltre 40 violazioni in materia di viabilità portuale, elevando sanzioni per un importo complessivo di oltre 4 mila euro.

Le attività condotte in questo ultimo fine settimana, si vanno ad aggiungere alle altre attività di pattugliamento e controllo dei precedenti weekend di luglio e fine giugno, nei quali i miliari della Guardia costiera di Porticello hanno elevato 9 verbali amministrativi da 230 ciascuno per unità da diporto sotto costa, in località Tre Piscine, Capo Zafferano, Spiaggia dell’Aciddara e Fondachello, nonché 3 verbali amministrativi per mancanza dei documenti di bordo previsti dalla normativa speciale sul diporto e un ulteriore verbale amministrativo per mancanza di copertura assicurativa del natante.

La Guardia costiera ricorda che la fascia riservata alla balneazione è di 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco sul mare. Il rispetto di tale limite, oltre a costituire osservanza di una norma di sicurezza della balneazione e di sicurezza della navigazione è anche segno di rispetto nei confronti delle altre persone che intendono fruire delle spiagge per praticare la balneazione. Si ricorda, infine, il numero per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24.