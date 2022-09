Vaccini e controlli contro i tumori gratuiti, il camper dell'Asp arriva nella piazza di Mondello

Tornano a Palermo, in occasione di Best Insanitas, i camper della prevenzione dell'Asp per una giornata all'insegna degli screening oncologici e delle vaccinazioni. Dopo le 72 tappe in provincia, sabato 17 settembre l'Open day itinerante si svolgerà a Mondello, in piazza sarà allestito il villaggio della salute.

Dalle 9.30 alle 16.30 ci sarà la possibilità di effettuare esami, ricevere la somministrazione del vaccino (anche quello bivalente) o di effettuare una delle operazioni amministrative che solitamente vengono garantite negli uffici dell'Asp.

Gratuitamente e senza bisogno di prenotazione sarà possibile aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper); screening del cervicocarcinoma (Hpv Test e Pap Test a bordo dell'ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, persone di età compresa tra 50 e 69 anni).

Come in tutte le tappe dell'Open day itinerante sarà allestito anche a Mondello un "Punto vaccinale occasionale", sia per le somministrazioni anticovid (anche domiciliari), sia per le vaccinazioni tradizionali (obbligatorie o raccomandate), e cioè anti-Hpv; anti-meningococco B; anti-meningococco Acwy; anti-difterite, tetano, pertosse a; polio; anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella. Per queste ultime si invitano gli utenti a presentarsi muniti del tesserino di vaccinazione.