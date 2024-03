Una vela per il cuore sbarca a Palermo: screening gratuiti per prevenire ictus e infarti

La campagna di screening del cuore "Una vela per il cuore", promossa da Cardioteam foundation onlus, in collaborazione con la Lega navale italiana approderà da Cefalù a Palermo lunedì prossimo (18 marzo) e vi resterà fino al 23 per poi fare rotta su Trapani. Lo scopo dell'iniziativa è la prevenzione per ridurre il numero di decessi causati da attacchi cardiaci e ictus che rappresentano tutt'oggi in Italia le principali cause di mortalità e invalidità.

Si chiama "Dulcinea" la barca attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless che arriverà in città e che sta girando l'Italia, salpata a settembre da Genova, e che toccherà complessivamente quasi 30 porti italiani in un anno, effettuando oltre 3 mila ecocardiogrammi gratuiti a persone tra i 50 e i 75 anni. Salire a bordo è facilissimo: occorre prenotarsi su questo sito. Ma tutti possono contribuire donando una o più miglia nautiche sul sito della Rete del Dono, nella pagina dedicata al progetto.

Tutte le persone dai 50 ai 75 anni che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l'esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam, allestita per circa una settimana in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

"La Sicilia è una terra straordinaria, alla quale siamo molto legati – afferma Marco Diena, presidente Cardioteam foundation onlus – per questo abbiamo scelto di fermarci più di due mesi sulle coste siciliane e nelle isole. Un impegno notevole per la fondazione, che ha l'obiettivo di portare la prevenzione in mezzo alla gente". Nicola Vitello, presidente della Lega navale italiana sezione di Palermo, afferma: "Aderiamo volentieri ad una iniziativa della presidenza nazionale per accogliere a Palermo, dal 18 al 23 marzo, Cardioteam e 'Dulcinea' per effettuare – su prenotazione – screening cardiaci (ecocardio) che sono un importantissima misura preventiva per le malattie cardiovascolari e che costituiscono in tanti casi un veicolo di serenità per la vita di ogni giorno. Ancora una volta la vela ed il mare, oltre al fascino che gli riconosciamo da sempre, costituiscono un mezzo per tenere alta l'attenzione di tutti su importanti tematiche, sempre a servizio della società e dei cittadini. Vi aspettiamo sulla nostra banchina!".

Le malattie cardiovascolari hanno il triste primato di essere la prima causa di morte per infarto e di invalidità per ictus superando tutti i tumori messi assieme. Ma le malattie cardiache non sono una fatalità, possono essere individuate e curate. Nessuna fascia di popolazione è totalmente esente dal rischio, neppure quella giovanile. E' importante però che tutti sappiano che ai fattori di rischio non modificabili, riconducibili all'età, al sesso e alla familiarità, si aggiungono quelli cosiddetti modificabili, che dipendono esclusivamente dallo stile di vita. L'obiettivo di "Una vela per il cuore" è quello di portare la cultura della prevenzione in mezzo alla gente per sensibilizzare quante più persone possibile. Durante ogni tappa distribuiamo a tutti materiale informativo, così da raggiungere migliaia di persone, i loro amici, i loro familiari.