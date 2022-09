Screening oncologici gratis a Ciminna e Cefalà Diana, da novembre anche visite oculistiche

L'Open day itinerante della prevenzione organizzato dall'Asp si arricchirà da novembre dello screening oculistico. Il nuovo ambulatorio mobile sarà fornito di tutte le attrezzature che, in parte, verranno acquistate con l'assegno di 5 mila euro ricevuto dall'azienda sanitaria, che ha vinto il premio "Best Insanitas", proprio per Open day itineranti della prevenzione.

Domani (venerdì 23) i camper dell'Asp saranno in via Giovanni Falcone a Ciminna (9.45-16.30) e mercoledì 28 in piazza Umberto I a Cefalà Diana. In entrambi i centri della provincia gli utenti, gratuitamente e senza necessità di ricetta o prenotazione, avranno la possibilità di ritirare il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto riservato a persone tra 50 e 69 anni), effettuare il Pap Test o Hpv Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) o la mammografia (screening del tumore della mammella per donne tra 50 e 69 anni).

Sarà allestito anche un punto vaccinale mobile per le somministrazioni anticovid e per quelle tradizionali. In funzione anche uno sportello amministrativo per andare incontro alle esigenze dell'utenza per esempio per il rilascio della tessera sanitaria, il cambio medico, l'esenzione ticket per reddito o prenotazione attraverso Cup di visite specialistiche negli ambulatori dell'Asp.

Il premio "Best Insanitas" è stato consegnato al manager dell'Asp, Daniela Faraoni, al direttore sanitario Francesco Cerrito e al direttore amministrativo Nora Virga dal direttore responsabile del giornale on line Insanitas, Michele Ferraro.