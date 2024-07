Controlli dei carabinieri durante il Festino: identificate 3 mila persone, scattano 114 multe

Controlli straordinari durante i giorni del Festino da parte dei carabinieri del Gruppo di Monreale, che hanno dato supporto ai colleghi di Palermo: sono ben 3 mila le persone identificate e 2 mila i veicoli sottoposti a verifiche. Il bilancio è stato, tra il 10 e il 15 luglio, di 114 multe per violazioni al codice della strada, 4 patenti ritirate e 8 segnalazioni alla prefettura per consumo di droga.

I controlli straordinari sono stati disposti in vista dell'altissima affluenza di persone e con l'obiettivo di assicurate che i festeggiamenti si svolgessero in sicurezza e nel rispetto della legalità. "In questo modo - affermano dal Comando provinciale dei carabinieri - con grande professionalità e impegno, è stato garantito un ambiente sicuro e sereno per tutti i partecipanti ai festeggiamenti, contribuendo a prevenire e reprimere comportamenti illeciti".