Operazione della guardia di finanza che ha effettuato un sequestro per 200 mila euro a un imprenditore palermitano (ancora non è stato fornito il nome, ndr) con l'accusa di evasione fiscale. Il provvedimento è arrivato al termine di quella che le fiamme gialle hanno definito "una complessa e articolata attività ispettiva". L'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, ed eseguita dai finanzieri è scattata nei confronti di un noto imprenditore palermitano operante nel settore dell’edilizia: per lui è stata disposta la misura cautelare personale del divieto di esercitare attività di impresa per un anno.

"L’attività - dicono dalla guardia di finanza - trae origine dagli accertamenti svolti dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo che, nonostante sia stata nascosta la documentazione contabile della società dedita alla fornitura di macchinari edilizi, sono riusciti a ricostruire il giro di affari dell’imprenditore. In tutto ammonta a 1.200.000 euro l’insieme dei ricavi mai dichiarati al fisco".

Pertanto, sulla scorta degli elementi raccolti dalle fiamme gialle, il giudice ha emesso il provvedimento interdittivo che è stato notificato sia all’indagato sia alla Camera di Commercio, vietando in tal modo all’imprenditore di esercitare attività di impresa. Inoltre, in relazione agli elevati importi evasi il giiudice, accogliendo le proposte della Procura, ha disposto il sequestro di beni fino alla concorrenza dell’imposta evasa pari a 215 mila euro. Le operazioni di sequestro hanno consentito di assicurare, in attesa del provvedimento di confisca, l’intero complesso aziendale comprensivo di capitale sociale, 5 veicoli speciali (piattaforme aeree, ragni cingolati e transpallet), due piattaforme semoventi, due autoveicoli e un ciclomotore, oltre alle disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti.