Controlli antidroga dei carabinieri: tra gli arrestati un 31enne che aveva una pistola senza matricola

Otto arresti, tre denunce, più 35 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di hashish e un chilo e 300 grammi di marijuana: è questo il bilancio dell'attività antidrogra svolta nell'ultima settimana dai carabinieri del comando provinciale in città e nei centri della provincia.

Il denaro contante sequestrato, ritenuto frutto dell’attività di spaccio, ammonta complessivamente a quasi 1.400 euro. "Rilevante l’attività della stazione di Borgetto - sottolineano in una nota i carabineri - che ha proceduto all’arresto di G. G., 31enne partinicese, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di quasi 900 grammi di marijuana e 185 euro in contanti, verosimile provento dello spaccio, nonché di una rivoltella priva di marca e matricola perfettamente funzionante. Il giovane è stato condotto alla casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto".