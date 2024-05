Pesce spada e tonno in cattivo stato, sequestrati in un deposito 1.200 chili di prodotti ittici

Tolti dal mercato 1.200 chili tra tonno, pesce spada e altre specie in cattivo stato di conservazione e privi di ogni documentazione sulla tracciabilitlà. E' il risultato dei controlli eseguiti dal personale della capitaneria di porto di Palermo, nel corso di un'attività di contrasto allo stoccaggio illegale di prodotti ittici, depositati all'interno di una cella frigo in violazione della normativa di settore. Elevate sanzioni per 4.167 euro.

"Il prodotto ittico, ispezionato dai dirigenti veterinari dell'Asp e giudicato non idoneo al consumo umano, sarà distrutto da ditta specializzata. Sono in corso - si legge in una nota diffusa dalla guardia costiera - ulteriori verifiche da parte dell'azienda sanitaria provinciale in merito all'idoneità igienico-sanitaria per lo stoccaggio dei prodotti della pesca destinati al consumo umano dei locali oggetto di ispezione".