Controlli a tappeto a Brancaccio: 50 mila euro di multa a un centro scommesse e 5 denunce

È di 5 persone denunciate e di oltre 50 mila euro di multe il bilancio di un servizio straordinario di controllo eseguito in più giorni dai carabinieri a Brancaccio.

Nello specifico, sono state inflitte multe per circa 50 mila euro al responsabile di un centro scommesse che non avrebbe avuto tutte le autorizzazioni in regola. Multa anche per il gestore di un circolo privato che avrebbe venduto cibo e bevande abusivamente: il suo locale è stato sequestrato. Inoltre, un uomo - detenuto ai domiciliari - con la moglie sono stati denunciati per furto di corrente, mentre due persone che erano a bordo di un motorino con una targa "artigianale" sono ora indagate per falso. Uno dei giovani avrebbe avuto addosso anche una piccola quantità di droga ed avrebbe pure fornito false generalità ai militari per cercare di sottrarsi al controllo.

In tutto sono state controllate oltre 200 persone e 120 mezzi ed elevate 15 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un importo totale di diverse migliaia di euro.

Gli interventi sono stati compiuti dalla Stazione di Brancaccio, con il supporto di personale della Compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia, dei cinofili di Villagrazia, nonché dei vigili urbani e del personale dell'Agenzia delle entrate.