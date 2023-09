"Liste d'attesa pilotate", gli ospedali di Palermo sotto la lente dei Nas: denunciati tre medici

Passati al setaccio tutti gli ospedali di Palermo e provincia, da Corleone a Ustica, per verificare le tenuta delle liste d’attesa. I carabinieri del Nas hanno segnato in Procura tre medici di altrettante strutture ospedaliere per interruzione di pubblico al termine dei controlli effettuati per accertare eventuali violazioni sulla gestione degli elenchi e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali. Le ispezioni si inseriscono in un’attività più ampia e condotta su tutto il territorio nazionale, anche sulle strutture private accreditate.

Grazie ai controlli del Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri estesi a 23 unità operative o ambulatoriali tra Palermo, Agrigento e Trapani, è emersa una criticità relativa alla "sospensione delle prenotazioni - si legge in una nota - per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, le cosiddette ‘agende chiuse’. E’ stato inoltre accertato che alcune prenotazioni non venivano fatte confluire nel sistema informatico del Cup ma venivano inserite in un registro cartaceo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio nell’ambito di questa attività sono stati segnalati i tre medici - sui nomi dei quali c’è il massimo riserbo così come sulle aziende ospedaliere dove esercitano la loro professione - che avrebbero sospeso le prestazioni di gastroenterologia ma, contemporaneamente, avrebbero “svolto attività libero professionale determinando arbitrariamente volumi superiori a quelli consentiti transitandoli in prestazioni a pagamento a carico del paziente”. Sotto questo profilo gli investigatori del Nas hanno ricevuto massima collaborazione dalle aziende ospedaliere e dalle strutture gestite dall’Asp.

Nelle scorse settimane i commissari straordinari, i direttori sanitari delle Asp e delle aziende ospedaliere siciliane sono stati convocati per presentare le loro relazioni sull’attività di riprogrammazione dell’offerta sanitaria. Si è trattato di un primo primo passo per attuare il Piano operativo per l’abbattimento delle liste d’attesa negli ospedali siciliani approvato dalla giunta lo scorso 27 luglio. Il lavoro svolto ha consentito di recuperare le prestazioni - erano 22 mila alla fine del 2022 - e ridurre i tempi di attesa per l’utenza.

Un altro capitolo riguarda i tempi d'attesa per gli esami con esenzione o a pagamento. Come nel caso di un utente che, come raccontato a PalermoToday, aveva provato a prenotare una risonanza magnetica tramite il Cup del Policlinico. Dall'altro lato del telefono si è sentito rispondere che non ci sarebbero stati slot disponibili ma che, sempre nello stesso ospedale, sarebbe stato possibile farlo a pagamento, al costo di 200 euro, appena sette giorni dopo.

I dati su base nazionale

“L’attività - si legge ancora nella nota - è stata condotta tra luglio e agosto per accertare il rispetto dei criteri previsti dal Piano nazionale di governo delle liste d’attesa stilati. Sono stati effettuati accessi in 1.364 strutture analizzando 3.884 agende di prenotazione. Gli accertamenti hanno consentito di individuare condotte penalmente rilevanti che hanno determinato il deferimento di 26 tra medici e infermieri, ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato e interruzione di pubblico servizio”.

I casi più rilevanti a Milano, Torino, Perugia e Catania dove sono stati segnalati nove medici per aver favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo le liste d'attesa, consentendo loro di essere sottoposti a prestazioni in data antecedente rispetto alla prenotazione ed eludendo le classi di priorità. Il Nas di Reggio Calabria ha deferito, per l'ipotesi di peculato, 3 medici di aziende sanitarie per aver prestato fraudolentemente servizio presso un poliambulatorio privato sebbene contrattualizzati in regime esclusivo con le aziende sanitarie pubbliche”.

L'affondo dei sindacati: "Lo denunciamo da tempo"

Nei mesi scorsi i sindacati Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo, Fvm Fials e Uil Medici avevano segnalato alcuni problemi relativi alla gestione dei macchinari per effettuare, per esempio, le risonanze magnetiche all'Asp di Palermo. “Già a marzo 2021 - si legge in una nota - avevamo evidenziato gravi anomalie nella gestione delle quattro risonanze magnetiche aziendali. Nei precedenti 10 anni soltanto 10 mila pazienti sono stati sottoposti all’esame. Alla data odierna, complessivamente nelle stesse strutture, vengono effettuati circa 3-4 esami al giorno e tutte le apparecchiature non risultano funzionanti nelle ore pomeridiane per indisponibilità di personale medico e tecnico, nonostante i gravosi costi di acquisto e di gestione".

I sindacati ricordano inoltre che "con la delibera del primo ottobre 2020 è stata acquistata e ormai da tempo consegnata, mai installata e quindi non collaudata, un’altra risonanza magnetica ad alto campo con fondi del Psn 2019, per un costo di 854.545 euro. Recentemente si è proceduto all’acquisto di un’ulteriore apparecchiatura ad alto campo per un costo complessivo di 846.550. E ancora, l’apparecchiatura TC 128 slices acquistata per l’ospedale Ingrassia, per effettuare esami cardio-Tc è stata invece destinata al poliambulatorio Palermo Centro dove attualmente è già in dotazione un’apparecchiatura TC 64 slices con la quale non sono mai stati effettuati esami Tc con mezzo di contrasto".