C'era chi se ne andava in giro con qualche dose di droga e chi aveva in auto una pistola giocattolo senza tappo rosso o una paletta della polizia municipale. E' di un arresto e tre denunce il bilancio dei controlli eseguiti tra Montelepre e Borgetto dai carabinieri che, insieme alle unità del Nucleo cinofili, hanno eseguito un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al Codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie.

A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è stato un trentenne di Montelepre trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish già confezionate e destinate presumibilmente allo spaccio. Un 21enne invece, in un'altra occasione, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere "perché circolava con una pistola a pallini, del tutto simile a una Beretta di quelle in dotazione alle forze dell’ordine, priva di tappo rosso". Addosso aveva anche qualche dose di erba per cui è stato segnalato in Prefettura come assuntore.

A Borgetto due automobilisti hanno attirato l’attenzione degli equipaggi impiegati nel servizio perché scorrazzavano nelle vie del centro cittadino. Il primo, un 53enne, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza perché sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 3,4 g/l. Il secondo, un 29enne, è stato invece trovato in possesso di una paletta segnaletica della polizia locale di Borgetto e pertanto denunciato per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

Nel complesso sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di oltre 4 mila euro, sequestrati tre veicoli e ritirate due patenti di guida.