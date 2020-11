Coronavirus, in giro di domenica senza mascherina: 54 multe tra Palermo e provincia

Altre 54 persone multate a Palermo per il mancato rispetto delle norme antiCovid. Chiuso per 5 giorni un esercizio commerciale. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, sotto il coordinamento della Prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme antiassembramento. Complessivamente sono state sottoposte a controllo 3.019 persone e 301 attività commerciali. Dall’inizio del mese le persone multate sono circa 6.000 mentre sono 17 quelle denunciate, su oltre 40 mila controlli. Su 7.000 esercizi commerciali ne sono stati multati 21, sei quelli chiusi per 5 giorni.