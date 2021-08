Lido trasformato in discoteca per una notte, in 150 a ballare senza mascherine: quattro denunce

I carabinieri hanno chiuso per 5 giorni il Pozzillo beach club e denunciato i due titolari, il rappresentante legale e il dj. Nonostante l'attività fosse sprovvista della specifica licenza, i clienti ballavano in "pista" senza mascherine e senza rispettare la distanza interpersonale

Lido trasformato in discoteca abusiva per una notte. Sabato sera i carabinieri hanno eseguito un controllo al Pozzillo beach club di via della Tonnara, a Cinisi, denunciando alla Procura quattro persone: i due proprietari del locale, l’amministratore legale e il dj "per apertura abusiva di pubblico trattenimento e svolgimento di trattenimenti danzanti in assenza di licenza".

All’atto dei controlli i militari della compagnia di Carini hanno accertato lo svolgimento di una serata danzante con "150 persone in assenza delle prescritte autorizzazioni, constatando anche il netto superamento del limite di capienza, il mancato rispetto della distanza interpersonale e il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Al termine dell’ispezione, eseguita per verificare il rispetto di quanto disposto con il decreto legge 105 del 23 luglio scorso in materia di contenimento del contagio da Covid-19, l’attività è stata chiusa per 5 giorni mentre la strumentazione musicale utilizzata dal disk jockey per la serata è stata sottoposta a sequestro.

Nel video Pietro Cugusi, comandante della compagnia dei carabinieri di Carini