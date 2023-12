Vucciria e Chiavettieri al setaccio, raffica di multe e due pub sequestrati

Multe per quasi 14 mila euro, due locali sequestrati e oltre 160 soggetti identificati. E' il bilancio dei controlli congiunti, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, effettuati in questo fine settimana da parte delle forze dell'ordine.

I controlli tra Chiavettieri e Vuccira

Il cuore della movida cittadina è stato ancora una volta passato al setaccio. Impegnati polizia, carabinieri, polizia municipale e personale dell’Asp. L’attività si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”: via Chiavettieri, via dei Cassari, piazza Marina, piazza Caracciolo e piazza San Domenico.

Il bilancio dell'operazione

Sono state complessivamente identificate 163 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi, oltre che elevate sanzioni amministrative per l’ammontare complessivo di 13.904 euro per accertate carenze igienico-sanitarie, omessa comunicazione dehors, occupazione del suolo pubblico, nonché mancanza di Scia sanitaria con annesso sequestro amministrativo di due locali. Inoltre, sono stati indagati in stato di libertà i titolari di due pubblici esercizi per occupazione del suolo pubblico,

I posti di blocco e l'alcol test

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche. A tal proposito, con l’ausilio di strumentazione tecnica della polizia stradale, sono stati effettuati posti di controllo in viale dell’Olimpo e all’interno del Parco della Favorita per assicurare che la popolazione giovanile e non guidi in condizione di sicurezza. Nel corso del dispositivo di sicurezza sono state controllate 35 persone e 16 veicoli, effettuati 16 controlli con etilometro e 1 con drug test, oltre che elevate 3 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.