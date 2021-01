In viale Regione posti di blocco di carabinieri e vigili, autocertificazioni al vaglio: 10 multe

In campo, per verificare il rispetto della normativa anti Covid, 14 pattuglie dell'Arma e due della polizia municipale. Circa duecento le persone sottoposte ad accertamenti

I carabinieri in viale Regione per i controlli anti Covid

Oltre quaranta uomini in campo e circa duecento persone sottoposte ad accertamenti. I carabinieri del Gruppo di Palermo, con 14 pattuglie proprie e altre due della polizia municipale, stamani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a verificare il rispetto delle norme anti Covid. Militari e vigili si sono posizionati per quello che viene chiamato "posto di controllo rinforzato" in viale Regione Siciliana, all'altezza di piazzale Giotto, in direzione aeroporto.

Hanno controllato quasi duecento persone, soprattutto a bordo di autoveicoli. Le forze dell'ordine hanno fatto compilare le autocertificazioni, necessarie per gli spostamenti dal momento che la Sicilia è "zona rossa". E, alla luce dei controlli, sono state elevate dieci sanzioni amministrative.

"Il servizio - dicono dall'Arma - rientra tra i numerosi servizi che il Comando provinciale mette in campo giornalmente per la verifica del rispetto sul combinato disposto tra la normativa nazionale e quella regionale, controllando una media giornaliera che supera le 1.000 persone".



