Movida in centro, blitz dei carabinieri: lavoratori in nero e locali chiusi

Tre ristoranti sanzonati e ammende per 45 mila euro. E' il bilancio dei controlli effettuati la scorsa notte dai carabinieri del comando provinciale di Palermo nella zona di via del Celso nell'ottica del contrasto a quella che viene chiamata "malamovida", nel cuore del centro storico. In azione i militari della compagnia di piazza Verdi, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, agli agenti della polizia municipale e al personale dell'Asp.

Dal comando dell'Arma spiegano: "E' stata messa a segno un’attività ispettiva, di natura ordinaria, finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e all’individuazione di eventuali mancanze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Nel corso dell’accertamento sono state sanzionate amministrativamente tre ristoranti-pizzerie: sono state riscontrate gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza e per la presenza di lavoratori in nero".

Al termine dei controlli per due delle tre attività è scattata la sospensione, mentre, nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per 12 mila euro ed ammende per 45 mila euro.

Dal comando dell'Arma concludono: "Quelli effettuati la scorsa notte sono stati dei servizi straordinari di controllo del territorio orientati ad accertamenti di natura sanitaria e amministrativa e alla prevenzione e repressione dei reati legati al fenomeno della malamovida". I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.