Controlli sulla salute, a Geraci nessun valore fuori norma: "Non era mai successo in 120 tappe dell'Asp"

Per la prima volta nelle oltre 120 tappe dell’Open day itinerante organizzate negli ultimi anni dall’Asp di Palermo, tutti gli utenti che a Geraci Siculo hanno aderito alla prevenzione cardiovascolare non avevano valori pressori fuori norma. Un dato, finora, unico nel panorama delle iniziative organizzate dall’azienda sanitaria del capoluogo.

In una giornata caratterizzata da una fitta nebbia fuori stagione, a Geraci Siculo sono stati in tanti a fare ingresso nell’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che ha effettuato, complessivamente, 128 prestazioni. “Complimenti ai cittadini di Geraci Siculo che, evidentemente, osservano uno stile di vita sano – ha commentato Sebastiano Scalzo, cardiologo dell’Ospedale Ingrassia in servizio nell’Open day a Geraci – il dato riscontrato è in controtendenza rispetto a tantissime altre realtà della provincia, in cui, invece, pressione alta ed obesità rappresentano uno degli aspetti di criticità”.

Numerose anche le persone che hanno aderito agli screening oncologici con oltre 100 esami complessivi tra mammografia, Pap Test e HPV Test e distribuzione del Sof Test, mentre nell’area pediatrica sono stati 20 gli esami di screening visivo e logopedico.

Il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo prevede un fitto calendario di iniziative: sabato 15 giugno i camper dell’Open day saranno a Santa Flavia, martedì 18 a Roccapalumba e giovedì 20 a Caltavuturo.