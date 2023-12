Droga e armi, blitz contro le baby gang in 14 città: tre arresti anche a Palermo

Sono stati sequestrati 12 chili di stupefacenti, 3 dei quali a Palermo, circa 10 mila euro in contanti e diverse armi tra mazze, tirapugni, coltelli ma anche pistole e fucili. Sono palermitani 3 dei 41 arrestati nella maxi operazione della polizia che ha coinvolto, oltre il capoluogo siciliano, altre province: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Reggio Emilia. Rovigo, Salerno e Verona. A condurre l'attività gli agenti delle varie squadre mobili e della Sisco che "dopo preliminari investigazioni su soggetti connessi alle devianze giovanili, hanno valorizzato il patrimonio informativo sulla criminalità giovanile e sullo street bullying".

Nel video Marco Marino, primo dirigente dello Sco

Per quanto riguarda Palermo, anche alla luce di recenti episodio come la sparatoria di via Isidoro La Lumia, la polizia ha battuto tutti i luoghi della movida e delle discoteche eseguendo inoltre perquisizioni domiciliari nelle case di alcuni ragazzi con precedenti per detenzione di armi e di stupefacenti al Borgo. L’attività è stata estesa anche ai pub del centro dove sono stati fatti numerosi accessi ispettivi dei quali però non si conosce l’esito. Controlli analoghi sono stati effettuati negli altri capoluoghi dove, nell’ultimo anno, sono stati registrati numerosi episodi di violenza tra aggressioni, accoltellamenti, risse, rapine e altro ancora.

I numeri dell’operazione in tutta Italia

Nel dettaglio sono state arrestate 41 persone (4 i minori) e denunciate a piede libero altre 74 (24 i minori). Nel medesimo contesto sono state inoltre identificate complessivamente 6.342 persone (2.287 minori) e controllati 1.485 veicoli. In totale sono state contestate 124 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada e sequestrati 27 veicoli. L’attività ha consentito, tra le altre cose, di avviare 13 procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di prevenzione personali, nonché per la chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps di pubblici esercizi e locali notturni.