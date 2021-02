Dopo l'incendio al Peter Pan i carabinieri rivoltano il Cep, arresti per spaccio e multe

Il rogo doloso nell'asilo comunale ha comportato un'intensificazione dell'attività di controllo nel quartiere. Sanzionate 15 attività commerciali per le violazioni dell'ultimo Dpcm. Quattro i pusher finiti in manette

Per un mese il Cep, dopo l'incendio doloso nell'asilo comunale Peter Pan, è stato "rivoltato come un calzino": controlli nei locali e su strada, fermando automobilisti e pedoni, con perquisizioni e accertamenti che hanno permesso anche di arrestare 4 pusher e denunciare 2 persone per ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere. E' il bilancio dell'attività svolta a gennaio dai carabinieri nella periferia palermitana dopo la richiesta, avanzata durante le riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di incrementare le attività nel quartiere.

"I controlli su strada - spiegano dal Comando provinciale - hanno riguardato oltre 500 persone e 250 autovetture, con più di 20 sanzioni elevate per il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid riguardo agli spostamenti. L’importo complessivo supera gli 8.000 euro. Sono invece 38 i casi in cui sono state contestate violazioni al codice della strada. Verifiche sul rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali e comunali anche per 15 esercizi pubblici, 4 dei quali sono stati sanzionati per 5.400 euro. Per un locale è scattata anche la chiusura per 5 giorni".

Per i controlli di carattere igienico-sanitario sono intervenuti anche i militari del Nas. Altri servizi svolti nell'ottica della prevenzione e del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno permesso di arrestare 4 persone per il reato di detenzione e spaccio. Segnalati amministrativamente alla Prefettura diversi assuntori. La droga sequestrata, principalmente hashish e marijuana, ammonta a quasi 300 grammi. Le numerose perquisizioni effettuate hanno permesso di denunciare due persone per altri reati, fra cui la ricettazione ed il porto di armi od oggetti atti a offendere.