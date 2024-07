Raffica di controlli nei luoghi della movida: multe per oltre 12 mila euro, chiuso un pub vicino piazza Fonderia

Proseguono nei luoghi della movida di Palermo i controlli delle forze dell'ordine collegati al protocollo di sicurezza "Alto Impatto". Stavolta l'operazione è stata concentrata in via Bara all’Olivella, via Spinuzza, via Matera e nella zona della Vucciria. Cinque i locali passati al setaccio: in quattro di essi sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per 12.771 euro. In un locale di via Bara all’Olivella, sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative riguardanti la tenuta del registro Haccp, carenze igieniche e strutturali: comminate sanzioni per 2 mila euro.

Diverse irregolarità anche in un pub non distante da piazza Fonderia: occupazione illecita di una porzione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento dehors, attività di preparazione e somministrazione di alimenti senza il possesso della Scia, installazione a prospetto di una tenda solare senza autorizzazione, violazione del manuale di autocontrollo Haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia. Le sanzioni amministrative ammontano a 5.771 euro. Il gestore è stato denunciato in stato di libertà per reiterata occupazione arbitraria di una porzione di suolo pubblico con tavoli, sedie divani e tenda solare. Inoltre, a seguito dell’inosservanza al provvedimento dell’Asp di Palermo di sospensione immediata dell’attività per motivi igienico sanitari relativa ad un precedente controllo, si è proceduto alla chiusura del locale.

In zona Vucciria, in due esercizi commerciali sono state riscontrate irregolarità amministrative per carenze strutturali, mancanza manuale autocontrollo Haccp, mancata comunicazione variazioni interne al locale, mancanza attestati corso di formazione personale alimentarista. Le sanzioni elevate in entrambi i locali ammontano cinquemila euro. Complessivamente, sono state identificate 201 persone, controllati 21 veicoli, elevate 4 contestazioni al Codice della strada.