Controlli in periferia: alla Zisa furto sventato in una scuola, in via Bronte ritrovato il furgone Amat rubato al Cep

Ritrovato in via Bronte il furgone dell'Amat rubato al Cep. A rintracciare il mezzo, sottratto in via Paladini ad una squadra di operai dell'ex municipalizzata che si occupa della segnaletica stradale, sono stati gli agenti di polizia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo durante l'operazione interforze Alto Impatto.

Nel bilancio dei controlli anche un furto sventato in una scuola della Zisa, con arresto del presunto responsabile che si stava dando alla fuga. L'uomo però è stato prontamente bloccato: è stato trovato in possesso di diversi attrezzi edili nascosti all'interno di un sacchetto, che aveva rubato dal seminterrato dell’istituto.

Gli uomini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani e della guardia di finanza impegnati sul territorio hanno identificato 212 persone, fermato 114 veicoli, accertato 20 violazioni del Codice della Strada, e controllato 17 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Con l’ausilio di strumentazione tecnica della polizia municipale sono stati effettuati inoltre diversi posti di blocco per assicurare che gli automobilisti guidino in condizione di sicurezza. Elevate sanzioni per un totale di 13 mila euro circa. Un uomo, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.