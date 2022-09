Caccia ai "furbetti del contatore", blitz dei carabinieri a Bonagia

L’obiettivo prefissato era quello di scovare gli apparecchi manomessi, magari grazie all’utilizzo di qualche magnete o perché allacciati direttamente alla rete pubblica, e punire i "furbetti del contatore". Blitz dei carabinieri nel quartiere Bonagia dove oggi sono intervenute oltre una decina di pattuglie insieme ai tecnici dell'Enel per eseguire alcune verifiche e contrastare i furti di energia elettrica.

L’operazione è scattata questa mattina. Dopo alcune segnalazioni i militari del Nucleo operativo e della compagnia di Piazza Verdi hanno raggiunto il quartiere periferico e scortato i tecnici che hanno aperto i vani contatori in diversi palazzi e attività commerciali alla ricerca di allacci abusivi. Non si conosce ancora il bilancio dei controlli che si sono protratti fino al primo pomeriggio.

Nei giorni scorsi una quarantina di militari dell’Arma hanno concluso un altro intervento simile a Partinico. L’operazione, che riguardava un’ampia zona del comune vicino alle case popolari, è stata pianificata per combattere varie forme di "degrado sociale e ambientale" come la proliferazione di depositi abusivi di materiale ferroso. I controlli però hanno portato anche alla denuncia di tre persone proprio per furto di energia elettrica.