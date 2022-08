Scatta il controesodo, weekend da bollino rosso pure in Sicilia: ecco le strade più trafficate

Traffico da bollino rosso anche in Sicilia per il primo fine settimana di controesodo agostano. Oggi e domani, lungo la rete Anas, è atteso traffico in costante aumento: in particolare Viabilità Italia prevede i maggiori disagi per la circolazione nel tardo pomeriggio di domani, in concomitanza con i rientri del fine settimana e dalle vacanze ferragostane.

In Sicilia, osservate speciali la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo. I flussi di traffico più consistenti, infatti, saranno in prossimità delle grandi città come Palermo.

Dalle 8 di stamattina e fino alle 16 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Divieti anche nella giornata di domani dalle 7 alle 22.