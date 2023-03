"No al codice degli appalti e alla revisione del Superbonus": manifestazione dei sindacati allo Zen

Per tutta la giornata di sabato in via Carnera sono previsti interventi, spettacoli e varie attività per protestare contro le nuove norme introdotte dal Governo. In campo Fillea Cgil e FenealUil: "Si favoriscono solo le mafie e l'illegalità, danneggiando i cittadini meno abbienti"