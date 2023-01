Dal football americano alla pallanuoto, dal Comune 268 mila euro per società sportive palermitane

La giunta comunale guidata da Roberto Lagalla ha deliberato un pacchetto di sponsorizzazioni e contributi, pari a 268 mila euro, a beneficio delle società sportive di Palermo. Ecco nella tabella sotto a chi andranno i contributi e i relativi importi.

"Dopo l’approvazione del bilancio, abbiamo subito voluto impegnare delle risorse per le realtà sportive della città, troppo spesso dimenticate. Si tratta di società, squadre che portano avanti ogni stagione agonistica con grande passione, ma anche tanti sacrifici e difficoltà. A loro questa amministrazione ha voluto dimostrare il suo appoggio e la sua vicinanza e un’altra grande soddisfazione per me è aver destinato una parte rilevante di questa somma alle società paralimpiche, molte delle quali ho ricevuto anche durante la campagna elettorale e in seguito al Comune negli ultimi mesi, scoprendo la grande determinazione con la quale praticano lo sport con la convinzione, che è anche quella dell’amministrazione, che possa essere strumento di inclusione sociale”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

"Il Comune di Palermo riporta lo sport fra le sue priorità", afferma l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Sabrina Figuccia che aggiunge: “Sosteniamo lo sport con azioni concrete, a partire non solo dal suo ruolo sociale, ma anche dalla capacità di promuovere la città con le sue eccellenze. Per questo - prosegue Figuccia - abbiamo scelto di avvalerci delle sponsorizzazioni, premiando, le eccellenze della città in tutti gli sport e sostenendo il mondo della disabilità ai massimi livelli, attraverso il comitato italiano paralimpico. Grazie, infatti, all'approvazione del bilancio in consiglio comunale, siamo riusciti a liberare risorse economiche preziose, che malgrado le tempistiche esigue, abbiamo subito voluto destinare a tutti gli sport a squadre che, grazie alle loro partecipazioni a campionati nazionali e internazionali, portano in alto il nome della città di Palermo.

L'assessore inoltre annuncia che "parallelamente, nei prossimi giorni sarà pronto l'avviso, aperto a tutti, anche le più piccole realtà, per accedere al cosiddetto 'contributo partecipativo', purtroppo non più erogato nel recente passato proprio per la mancanza dello strumento contabile. Palermo può vantare tantissime eccellenze sportive che vanno sostenute e aiutate a gareggiare ai più alti livelli".