Regione in aiuto delle donne vittime di abusi, stanziati quasi 900 mila euro per 31 case di accoglienza

Quasi 900 mila euro alle case di accoglienza a indirizzo segreto in Sicilia. A erogare i fondi, alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, è il governo Musumeci. L'obiettivo è potenziare gli strumenti in difesa delle donne vittime di abusi e promuovere il loro reinserimento sociale e forme di indipendenza economica. Il decreto che ripartisce oltre 892 mila euro del bilancio regionale è stato pubblicato sul sito del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. Saranno 31 in tutta l'Isola gli enti che beneficeranno di questi contributi, di cui nove nel Palermitano.

"Il governo Musumeci – sottolinea l'assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone – sta portando avanti numerose misure a sostegno delle donne vittime di abusi, con interventi concreti per il loro ricovero immediato in casi di particolare emergenza. Oggi abbiamo in Sicilia 21 centri antiviolenza, 37 strutture a indirizzo segreto e 31 sportelli di ascolto. L'istituzione della cabina di regia, prevista dalla legge regionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, è già alla firma del presidente della Regione. Questa importante struttura interistituzionale sarà presieduta dall'assessore regionale per la Famiglia e le Politiche sociali, mentre i componenti saranno gli assessori regionali all'Istruzione e alla Salute, i presidenti dell'Anci regionale e dell'Asael, la consigliera regionale di parità e la rappresentante del Forum regionale permanente contro le violenze di genere".

L'elenco degli enti beneficiari di Palermo e provincia

Associazione La grande famiglia - Palermo - 41.540 euro

Associazione Millecolori - Palermo - 23.155 euro

Cooperativa Sociale Arcadia Penelope - Palermo - 25 mila euro

Cooperativa Sociale Arcadia Casa Ophelia - Palermo - 25 mila euro

Associazione Le Onde - Palermo - 19.084,74 euro

Associazione Le Onde Casa di Maia - Palermo - 29.680,24 euro

Soc. Coop. Sociale Sambaia - Casteldaccia - 25.420 euro

Soc. Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi - Ficarazzi - 25 mila euro

Cooperativa Nuova Generazione - Termini Imerese - 25 mila euro