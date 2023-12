Contributo da 5 a 10 mila euro per chi ha denunciato il pizzo, massimo 10 beneficiari e 6 giorni per le domande

Cinquemila euro o diecimila euro, in casi eccezionali, per i commercianti che hanno avuto a che fare con richieste di pizzo e che hanno denunciato gli estorsori. E' quanto previsto da un avviso pubblicato dal Comune. A disposizione, però, ci sono complessivamente soltanto cinquantamila euro, la somma stanziata dall'amministrazione a valere sul bilancio 2023. Ciò significa che al massimo, in un primo momento, potranno essere erogati dieci contributi. Inoltre i tempi per l'invio delle domande sono stretti. Il termine ultimo per l'invio delle istanze è fissato alle 24 del 21 dicembre 2023.

Forzinetti: "Altri fondi in caso di arrivo di molte domande"

"L'avviso - spiega l'assessore alle Attività produttive Giulaino Forzinetti - andava fatto entro la fine dell'anno. L'importante è stilare intanto una graduatoria. Se le domande dovessero essere più della disponibilità finanziaria, provvederemo ad aumentare la dotazione con altri fondi nel 2024". Secondo Forzinetti, il contributo è "un segnale concreto e tangibile da parte di questa amministrazione, nei confronti di chi denuncia il pizzo". L'assessore aggiunge: "Vogliamo dedicare questa attività a Libero Grassi, imprenditore palermitano, ucciso per aver avuto il coraggio di ribellarsi al pizzo. A tutti gli imprenditori di questa città voglio dire che non sono soli, le istituzioni ci sono e sono dalla loro parte. Bisogna denunciare e non scendere a nessun compromesso con la mafia".

Come sarà stilata la graduatoria

Ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari, a parità di requisiti, costituiranno criterio di preferenza, le seguenti fattispecie: l’istante che sia stata vittima di evento delittuoso che abbia cagionato lesioni personali (peso ponderale 70%); l’evento delittuoso che abbia avuto per vittima una donna (peso ponderale 30%). A ulteriore parità di titoli di preferenza, per l’utile collocazione in graduatoria sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Verificati i requisiti di accesso e valutati i criteri di priorità, verrà redatta ed approvata apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il contributo da cinquemila euro e quello da diecimila euro

Secondo quanto si legge nell'avviso, il massimo dell'importo, ovvero diecimila euro, sarà concesso "nelle ipotesi di eccezionale gravità, identificate nella cessazione o trasferimento dell’attività economica successive ad una o più denunce presentate all’autorità competente". Servirà anche il parere del Tavolo tecnico permanente antiracket costituito con una delibera di Giunta nello scorso ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile scaricare qui l'avviso.

Il tavolo antiracket

Del tavolo fanno parte: Comitato Addiopizzo; Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (Palermo); Fondazione Rocco Chinnici; Centro di studi e di iniziative culturali Pio La Torre; Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato; Libera (Roma); Associazione solidaria Società cooperativa sociale onlus; Camera di commercio; Associazione Antiracket e Antiusura. Il tavolo si riunirà per la prima volta lunedì 18 dicembre alle 13 a Palazzo Palagonia, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.