Intascano i contributi senza documentare i danni subiti dagli incendi: denunciati due imprenditori

Operazione dei finanzieri della compagnia di Partinico che nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno individuato due aziende agricole, operanti nel settore dell’attività di allevamento bovini e ovini, che avrebbero indebitamente percepito contributi per oltre 27 mila euro. Un'operazione nata anche per verificare l’indebita percezione di contributi per le piccole e medie imprese di produzione agricola colpite dagli eventi incendiari nel 2021.

"In particolare - dicono dalla guardia di finanza - durante il controllo, le fiamme gialle hanno chiesto ai titolari delle aziende agricole l’esibizione della domanda di accesso al contributo e le fatture relative alle spese sostenute per ripianare i danni subiti dall’evento incendiario. Dall’analisi delle loro domande è emerso che il contributo era stato richiesto, da entrambi, a causa di un evento incendiario. Pertanto i finanzieri hanno verificato l’effettività delle spese sostenute per ripianare i danni così subiti dalle aziende agricole".

Al termine degli accertamenti sarebbe emerso che entrambi i titolari non avrebbero sostenuto alcuna spesa documentabile tramite fatture, idonea a giustificare la richiesta di contributo avanzata. Per questo i due imprenditori agricoli sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, per le ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato.