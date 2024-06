Sindacati accanto agli ex Pip: "Sas sblocchi i contratti, pronti a scendere in piazza"

"Nella Sicilia dei paradossi accade che si porti avanti il piano per la seconda tornata di stabilizzazione degli ex Pip e nel frattempo non si completi la contrattualizzazione prevista dalla prima tranche per la quale nulla manca". A dichiararlo è Mimma Calabrò della Fisascat Cisl. "Da un lato ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani per essersi attivato affinché si sbloccasse l'annosa vicenda dei lavoratori - aggiunge la sindacalista -, dall'altro non si comprende perché Sas non mantenga gli impegni presi".

Le prime 1.166 stabilizzazioni erano state inserite in Finanziaria con una dotazione di 15 milioni di euro. Di questi, 745 sono già stati assunti in Sas. Si attende che la procedura, per cui è tutto pronto, si completi. "Ed ecco il paradosso - specifica -. Nei giorni, scorsi, durante un incontro tra il governatore e i sindacati, a Palazzo d'Orléans, Schifani ha annunciato un emendamento di iniziativa governativa, da inserire nel documento finanziario che sarà discusso all'Ars nei prossimi giorni, per trovare la copertura necessaria ad assicurare un futuro lavorativo stabile anche ai precari non rientranti nel primo contingente di stabilizzazioni".

Nel frattempo è iniziata una ricognizione dei fabbisogni di enti regionali, ospedali e società partecipate per verificare dove potere collocare questi lavoratori. "Quindi da una parte - conclude Calabrò - si guarda con ottimismo al futuro degli altri lavoratori del bacino, ma resta bloccata per motivi incomprensibili la partita della contrattualizzazione in Sas che dovrebbe già da tempo essere stata ultimata". Un esempio su tutti: non sono stati ancora contrattualizzati i 20 disabili che avrebbero dovuto già essere in servizio dal 2 aprile. "Se Sas non sblocca la situazione siamo pronti a scendere in piazza", conclude Calabrò.