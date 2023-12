Amg Energia, Lagalla tira dritto sul contratto di servizio e bacchetta i vertici della società: "Si contraddicono"

Su Amg Energia la Giunta Lagalla tira dritto e approva lo schema del nuovo contratto di servizio. Nonostante le preoccupazioni espresse dai vertici della società in house che si occupa dell'illuminazione pubblica, è stato confermato il corrispettivo di 8 milioni che verrà erogato annualmente dal Comune. Una cifra ritenuta "inadeguata" dal presidente del Cda, Francesco Scoma, che ha prefigurato "un risultato in perdita per circa 3 milioni" visto "l'aumento dei servizi affidati ad Amg Energia" e della manutenzione su "impianti ormai obsoleti".

Il sindaco Lagalla, subito dopo il passaggio in Giunta, che ha varato anche una proroga tecnica "affinché il Consiglio comunale possa avere il tempo utile per verificare i termini del nuovo contratto della durata di sei anni", ha risposto per le rime a Scoma: "Tutto ciò appare come una evidente contraddizione, dato che l'amministrazione comunale, anche alla luce del piano di riequilibrio approvato in Consiglio comunale, non potrebbe mai affidare un servizio in perdita a una partecipata. Occorre, inoltre, evidenziare che l'ufficio degli Impianti tecnologici e di Pubblica illuminazione del Comune riitene gli 8 milioni di dotazione in linea con i valori ei prezzi del mercato, come riportato dal parere di congruità allegato allo schema di contratto".

"L'amministrazione - prosegue Lagalla - intende iniziare un nuovo rapporto con le società partecipate e il termine di 6 anni del nuovo contratto per Amg, come per altre aziende, ad esempio Sispi, non è casuale perché corrisponde alla durata di due cicli industriali. Allo stesso tempo, però, entro il 31 dicembre l'amministrazione aprirà un confronto con Amg per ricevere un'analisi approfondita delle capacità tecniche e operative dell'azienda".