Contratti di locazione, Sunia Sicet e Uniat: "Grazie all’accordo agevolazioni anche a torretta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siglato e depositato l’accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato che si stipuleranno nel territorio comunale di Torretta. L’accordo tra Sunia, Sicet e Uniat insieme ad Ania e Unione inquilini e le associazioni dei proprietari è già in vigore e avrà durata triennale. Per la prima volta, la comunità di Torretta entra a far parte dei Comuni in cui sarà possibile realizzare contratti con una maggiore semplificazione burocratica e ottenere agevolazioni a vantaggio dei cittadini, proprietari e conduttori. nella foto da sinistra Francesco Costa (Unione dei piccoli proprietari immobiliari), Zaher Darwish (Sunia Cgil) il sindaco Damiano Scalici, Giuseppe Piampiano (Uniat Uil) e Fabio Salici ( Sicet Cisl).