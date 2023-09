Contraffazione: seminario UniPa e Federconsumatori a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà mercoledì 4 ottobre, dalle ore 9:00 alle 14:00 nell'aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo (in via Maqueda 172), il seminario "Io Sono Originale". L'incontro, organizzato da Federconsumatori Sicilia insieme all'Università di Palermo, rientra nell'omonimo progetto di formazione e informazione contro ogni forma di contraffazione, da quella alimentare a quella nel settore della moda. Al progetto Io Sono Originale partecipano anche altre associazioni di tutela dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Adusbef, Asso-Consum, Cittadinanzattiva e Movimento Consumatori. Durante il seminario, dopo i saluti introduttivi dell'avvocato Michele Perrino, Professore Ordinario di Diritto Commerciale all'Università di Palermo, e del Presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, verranno approfonditi tre grandi settori della contraffazione: la contraffazione alimentare, quella farmaceutica e quella delle opere letterarie. L'ultimo intervento, in particolare, verterà sul difficile rapporto tra ChatGPT (e i chatbot in generale) e la tutela del diritto d'autore online. La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti e agli studenti partecipanti sarà riconosciuto un credito formativo universitario per l'attività didattica svolta.