Contest per parrucchieri: Tony Alaimo (hair stylist) primo classificato 2023 per Palermo e provincia

Ancora una volta è Tony Alaimo, conosciuto ed apprezzato Hair Stylist con negozio a Partanna Mondello, il primo in assoluto del contest organizzato dal “Giornale del Parrucchiere“ in competizione nel capoluogo regionale per tutta la provincia palermitana. “Siamo soddisfatti per il riconoscimento, è un buon inizio 2023, è il secondo che ci riconoscono, ciò significa che stiamo continuando a lavorare bene nel solco della professionalità e della continuità”. Così ha dichiarato Tony Alaimo da noi raggiunto subito dopo l’importante riconoscimento.