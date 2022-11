Contest della seconda circoscrizione sulle fontanelle: "Inviateci le foto delle più belle, le faremo restaurare"

Un contest per individuare le fontanelle più belle e al tempo stesso sensibilizzare la cittadinanza sull'uso parsimonioso dell'acqua. A lanciarlo è il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi assieme al presidente Giuseppe Federico. "L'acqua - dicono - è un bene inestimabile, fonte di vita, ma deve essere usata in maniera intelligente, senza sprechi inutili e questo non sempre accade".

Spesso infatti anche l'acqua che sgorga dalle fontanelle pubbliche viene dissipata, ad esempio, da commercianti o cittadini che si allacciano abusivamente. Per non parlare degli atti di vandalismo, che in certi casi hanno "condannato" le fontanelle alla dismissione.

Secondo gli ultimi dati fortiti dall'Amap adesso ce ne sono circa di 150 disseminate su tutto il territorio cittadino (nell'immediato dopoguerra erano più di 500). La motivazione non è solo legata ai vandali: col tempo infatti è venuta meno la funzione sociale delle fontanelle pubbliche, che servivano per quei cittadini che non avevano l'acqua corrente a casa.

Da qualche tempo a questa parte, però, le fontanelle sono ritornate di moda: piacciono agli sportivi e ai turisti, mentre per i residenti dei quartieri rappresentano pur sempre un patrimonio da preservare. E' basata proprio su questo l'iniziativa "Adotta una fontanella in seconda circoscrizione", che punta non solo a mapparle ma anche a riqualificare quelle messe peggio. Alcune, tra l'altro, sono anche di pregio: quelle in ghisa hanno superato il secolo di vita, recano ancora visibili i marchi di fabbrica e le date di fabbricazione (che vanno dal 1886 al 1939).

Da qui l'invito di Guaresi e Federico ai residenti in seconda circoscrizione: "Inviateci le foto delle fontanelle alle nostre mail, g.guaresi@comune.palermo.it e g.federico@comune.palermo.it, scrivendo via e numero civico. Sarà nostra cura premiare le più belle e allo stesso tempo chiedere al Comune e all'Amap di restaurarle".