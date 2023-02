Amap, contatori "intelligenti" contro perdite d'acqua e allacci abusivi: aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per la fornitura di contatori "intelligenti" all'Amap per scovare gli abusivi e contrastare le perdite d'acqua. Ad aggiudicarsi l'appalto è Unidata, in raggruppamento temporaneo di imprese, con il ruolo di mandataria, insieme a Bip spa e Lektor Srl. Le aziende si occuperanno delle forniture funzionali alla realizzazione del sistema di monitoraggio dei consumi idrici di Amap nella Città metropolitana di Palermo.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni di euro, per un periodo di 36 mesi, con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle relative alla progettazione e realizzazione di una rete appositamente realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless per i contatori idrici, che include, oltre ai software applicativi, un dispositivo per la gestione e il controllo di reti.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città metropolitana di Palermo, comprensiva, insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell'area orientale e 31 comuni dell'area occidentale. La gara aggiudicata rientra nell'ambito dei fondi del Pnrr che finanzierà molte altre implementazioni di progetti nello stesso ambito.

L'installazione dei contatori "intelligenti" permetterà, oltre che il rilevamento a distanza dei consumi idrici, anche un maggiore controllo delle morosità. Questi nuovi contatori saranno infatti dotati di un sistema, chiamato "valvola di morosità" che permette in modo agevole, anche a distanza e senza il materiale intervento degli operai di Amap, di limitare prima ed eventualmente chiudere del tutto l’erogazione dell’acqua per le utenze morose i cui titolari hanno rifiutato qualsiasi forma di mediazione per il rientro del debito.