A Santa Flavia il Covid-19 corre veloce: positivi in aumento, sindaco chiede la zona rossa

La diffisione del Coronavirus corre veloce a Santa Flavia e il sindaco Salvatore Sanfilippo chiede che il Comune da lui amministrato diventi zona rossa. Gli attuali positivi sono 142, dato aggiornato a ieri. Lo scorso 7 gennaio erano 127. Dopo aver firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole fino al 23 gennaio, il primo cittadino vuole adottare ulteriori misure restrittive per contenere il veloce propagarsi dei contagi che hanno raggiunto una percentuale del 12,88 per mille.

"Dai monitoraggi effettuati nelle ultime settimane in collaborazione con l'Asp di Bagheria - dichiara Sanfilippo - è emerso un dato preoccupante in continua crescita dei contagiati al Covid-19. Oggi ho inoltrato formale richiesta agli organi competenti per istituire la zona rossa nel nostro Comune. Siamo in attesa - conclude - di un riscontro ma penso che il presidente Musumeci ci ascolterà".