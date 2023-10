Contact center Sintesi-Wind Tre, l'Ugl: "La Regione sottoscriva subito una nuova convenzione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La situazione della vertenza del Contact Center Sintesi-Wind Tre sta assumendo contorni sconcertanti. L’inspiegabile silenzio degli uffici competenti dell'assessorato rischia di rendere irrecuperabile una situazione che invece, come ripetiamo da mesi, non presenta alcun rischio occupazionale per i 250 dipendenti della Cooperativa Call it. Le dichiarazioni dell’assessore al Lavoro Albano in risposta ad una interrogazione il 20 settembre scorso lasciano trasparire l’indifferibilità della sottoscrizione della nuova Convenzione con una diversa cooperativa, anche a seguito della conclusione del procedimento amministrativo. L'assessorato al Lavoro ha convocato i 4 sindacati per il 25 ottobre e confidiamo che questo rappresenti l’atto finale di una vicenda surreale caratterizzata da troppe mistificazioni della realtà, senza ulteriori rinvii che rischiano di diventare la messa in discussione di 250 posti di lavoro". A renderlo noto è Venanzio Cretarola, della segreteria nazionale Ugl Telecomunicazioni.

Per tali motivi l'Ugl Telecomunicazioni hai inviato lo scorso 19 ottobre ai vertici dell Regione Siciliana una lettera circostanziata dove si spiega come chiudere a favore dei 250 posti di lavoro in ballo la vertenza Call it. I dettagli della lettera sono disponibili sul sito ufficiale dell'Ugl di Palermo a questo link.