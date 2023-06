Consultorio familiare di Villabate, entra in servizio anche un'altra ginecologa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da oggi i ginecologi in servizio al consultorio familiare di Villabate sono due: a quello già operativo, infatti, si è aggiunta pure una ginecologa". Lo rende noto Biagio Rosato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Insieme al sindaco Gaetano Di Chiara avevamo richiesto il potenziamento del servizio, pertanto accolgo con soddisfazione la decisione dell'Asp di Palermo, che garantirà agli utenti anche un giorno in più per il ricevimento in ginecologia della struttura di corso Vittorio Emanuele. A mercoledì e giovedì mattina, infatti, ora con la ginecologa si aggiunge il martedì dalle 8.30 alle 13.45 e dalle 15 alle 17.15. Il consultorio può anche contare su un ecografo di ultima generazione".