"Se non sai a chi dirlo... dillo a noi": storie di minori, migranti e famiglie

Il Consultorio dei diritti Mif (Minori, Migranti Famiglie) è un’Associazione di Promozione Sociale (con sede in corso Finocchiaro Aprile) che si occupa delle fasce svantaggiate della popolazione attraverso uno sportello di supporto e orientamento gestito da un’equipe multi-disciplinare composta da più di cento professionisti volontari. L’obiettivo, dal 2010, anno di fondazione dell’Associazione, a oggi, è stato perseguito attraverso l’apertura di uno sportello d’ascolto, rivolto alle fasce più bisognose della popolazione. Un’equipe di professionisti volontari mette, settimanalmente e gratuitamente, a disposizione dell’altro, la propria professionalità: avvocati, psicologi, pedagogisti, insegnanti, architetti, medici, amministratori di condominio, counselor, farmacisti, mediatori familiari, attraverso colloqui individuali – riconosciuto il bisogno- garantiscono il diritto all’informazione sulla scorta dell’esigenza specifica dei beneficiari.

La persona che si rivolgerà allo sportello, dopo un primo contatto con l’operatore che prenderà in carico la chiamata, sarà indirizzata al professionista socio Mif che offrirà supporto in base alle necessità. Attualmente lo sportello è finanziato dai fondi dell’ Otto per Mille della Chiesa Valdese. Ad oggi l’equipe dei professionisti, ha deciso di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sulle emozioni, con lo scopo di spingere le persone ad ascoltarsi e a indagare la propria realtà emotiva interiore. Il Presidente del Consultorio dei Diritti Mif.

Vincenzo D’Amico dichiara: “Intendiamo accogliere le emozioni, i sentimenti e i bisogni della comunità, quelli più segreti, quelli che le persone non direbbero ad alta voce. Tengo a precisare che tutti gli utenti che si rivolgeranno al nostro sportello non verranno ricontattate , a meno che non siano loro a chiedercelo. In qualsiasi momento.” Saranno i professionisti volontari dell’associazione a raccontare le emozioni, tramite dei video che verranno diffusi nelle pagine social del Consultorio dei diritti Mif (Facebook e Instagram). Lo scopo è quello ampliare il raggio di utenti a cui il servizio è rivolto. Ricordiamo quali sono i canali per raggiungere lo sportello. L’utente potrà mettersi in contatto con noi attraverso canali diretti e indiretti di contatto. Si può utilizzare un numero telefonico dedicato, 800.208026, a, oppure il form presente on line sul sito www.consultoriodeidirittimif.it.