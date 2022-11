Nasce la Consulta giovanile di Cefalù, il sindaco: "Esempio di cittadinanza attiva e consapevole"

Cefalù ha la sua Consulta giovanile. Oggi con l'elezione del presidente Federica Victoria Pedrazzini, della sua vice, Rebecca Dimarco, e del consiglio direttivo, si è formalmente costituito l'organo consultivo. Del consiglio direttivo fanno parte anche Federico Marino, Miriam Glorioso, Matteo Corsello, Giovanni Giglio e Gioele Cefalù.

"Nel congratularmi con i neoeletti - dice il sindaco Daniele Tumminello - mi piace augurare a tutti i giovani di poter esprimere questo entusiasmo in partecipazione alla vita della comunità, coinvolgendo sempre più la popolazione giovanile. L'impegno nella Consulta è un esempio di cittadinanza attiva e consapevole, una promozione del valore delle Istituzioni che dialogano e si confrontano con libertà e spirito democratico. Per promuovere le attività della Consulta, come previsto dal regolamento, l'amministrazione comunale istituirà un capitolo nel bilancio comunale al fine di finanziare le attività della Consulta".