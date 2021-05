I consorzi universitari della Sicilia occidentale nuovi soci di Unipa nel Consorzio Arca

I consorzi universitari di Agrigento, Trapani e Caltanissetta sono i nuovi partner dell’Università di Palermo nel consorzio Arca, che si occupa di trasferimento tecnologico e creazione di aziende innovative tramite l’Incubatore d’Imprese che promuove e assiste la nascita di iniziative imprenditoriali.

La componente universitaria del consiglio direttivo di Arca è costituita dal presidente, Vincenzo Nigrelli, e dai consiglieri Massimiliano Oliveri e Tommaso Ingrassia. "Il nuovo consiglio direttivo – spiega Nigrelli - si prefigge l’espansione delle attività di Arca ed in particolare quale incubatore di start up innovative diffuso sul territorio”

"L’obiettivo fondamentale consiste infatti nel promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico su tutto il territorio della Sicilia Occidentale, riprendendo, rafforzando ed ampliando quanto già realizzato negli ultimi quindici anni a Palermo – commenta il rettore, Fabrizio Micari - In tal modo si conferma la vocazione di Unipa quale Università della Sicilia Occidentale, non sono sul fronte della formazione superiore con l’attivazione di nuovi ed attrattivi corsi di studio su Agrigento, Caltanissetta e Trapani, ma anche come motore di innovazione e di sviluppo sociale ed economico attraverso il trasferimento tecnologico e la promozione di start up e iniziative imprenditoriali”.