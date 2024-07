Si chiude il workshop di Andisu, fra i temi trattati l'housing universitario e il diritto allo studio

Si è concluso oggi, con la seconda tappa a Palazzo dei Normanni, il Consiglio nazionale Andisu. All'evento durato due giorni hanno partecipato rappresentanti e delegati provenienti da tutte le regioni in un contesto di partecipazione territoriale e di interscambio delle esperienze. "Si afferma il criterio di ampia partecipazione territoriale e di interscambio delle esperienze su tutto il territorio. E' cruciale - dice il presidente Andisu, Alessandro Ciro Sciretti - la consapevolezza e la volontà di rilanciare il diritto allo studio universitario in Italia. Conoscere i punti di forza e le criticità di tutte le regioni è essenziale per superare gli ostacoli, in una logica ormai quotidiana di lavoro senza barriere e oltre i limiti".

Durante il Consiglio uno dei temi trattati è stato quello dell'housing universitario. Ieri si è svolto un workshop a cui hanno partecipato la dirigenza nazionale del ministero dell'Università, della Cassa depositi e prestiti e dei 39 organismi per il diritto allo studio universitario in Italia, che hanno discusso strategie e soluzioni per migliorare l'offerta abitativa per gli studenti nell’ambito delle misure finanziarie previste dalla legge 481/2024 che stanzia 1,2 miliardi di euro per la creazione di 60 mila nuovi alloggi universitari entro il 2026.

Un altro tema di rilievo è stato quello della medicina digitale come medicina della prevenzione in favore degli studenti universitari. La Fondazione Fomed, in collaborazione con Ersu Palermo ed Ersu Messina, ha illustrato nella mattinata di oggi le potenzialità e i benefici di queste tecnologie innovative per la salute degli studenti attraverso un apposito progetto (progetto Coach).

Nel corso del Consiglio tenuto questa mattina è emersa l'importanza di affrontare e superare le sfide, partendo dal confronto continuo fra organismi per il diritto allo studio universitario. "Superare e trovare soluzioni, affrontare le sfide anche partendo dal confronto e dalla la formazione continua è fondamentale," ha continuato il presidente Sciretti. "Così colleghi da tutta Italia si confrontano e sviluppano tematiche con il supporto di esperti, promuovendo un arricchimento reciproco. E i workshop rappresentano uno strumento dinamico di crescita e di innovazione", ha concluso.

L'incontro di Palermo ha rappresentato un momento significativo per rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà regionali, condividere esperienze e individuare soluzioni comuni per il miglioramento del diritto allo studio universitario italiano. Andisu esprime un ringraziamento speciale al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, per l'ospitalità, e agli Ersu siciliani, in particolare all'Ersu di Palermo e la sua presidente Margherita Rizza, per l'organizzazione logistica che ha consentito anche momenti per conoscere l’arte e la cultura in Sicilia.