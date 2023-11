Consiglio, la mozione sull'autonomia differenziata spina nel fianco per la maggioranza: nuovo rinvio

E' diventata una spina nel fianco della maggioranza la mozione sull'autonomia differenziata. Oggi in Consiglio c'è stato l'ennesimo rinvio per mancanza del numero legale. L'atto presentato dall'opposizione (prima firmataria la consigliera Di Gangi), che sostanzialmente boccia la proposta di legge nazionale del leghista Calderoli, sta creando non poche fibrillazioni. Innanzitutto perché a sottoscriverlo sono stati anche tre esponenti della maggioranza: Bonanno (Dc), Zacco e Inzerillo (entrambi di Forza Italia).

La mozione è diventata così un problema politico. Sì, perché all'interno della maggioranza c'è chi come Fratelli d'Italia considera la contrarietà alla riforma sull'autonomia differenziata come un attacco al governo Meloni. I consiglieri Fdi oggi hanno disertato l'Aula: ufficialmente perché impegnati con il congresso provinciale del partito. "Non sarebbe stato corretto affrontare questo tema senza la presenza di un importante gruppo di maggioranza", sussurrano da Sala Martorana per giustificare l'ennesimo rinvio della seduta.

Ma l'opposizione insiste nel voler trattare la mozione, perché un'eventuale approvazione metterebbe in crisi la maggioranza. In una nota congiunta i consiglieri di Progetto Palermo, Pd, Movimento 5 Stelle, Oso e gruppo Misto, stigmatizzano "l’assenza dei consiglieri della maggioranza", sostenendo che "evidentemente hanno paura di affrontare il tema. Un comportamento irresponsabile che non consente al Consiglio di affrontare i tanti problemi della città, tra cui i servizi per i disabili, la raccolta dei rifiuti, la viabilità e l’illuminazione pubblica. Per non dire poi delle tante cose rimaste in sospeso nei mesi scorsi: dal regolamento movida al regolamento per il mercato di Ballarò, passando per gli attesi ristori per i danni causati dagli incendi al blocco delle stabilizzazioni del personale".

"Evidentemente il 'rimpastino' della Giunta Lagalla ha complicato la crisi della maggioranza, rischiando di compromettere i sacrifici richiesti ai cittadini per il risanamento dei conti del Comune con l’aumento dell’addizionale Irpef. Intervenga il sindaco per riportare il buon senso all’interno della sua rissosa coalizione, se davvero vuole impedire che Palermo sprofondi tra i problemi irrisolti", aggiungono i gruppi d'opposizione, che vorrebbero trattare la mozione prima delle variazioni di bilancio che il Consiglio deve tassativamente varare entro la fine del mese. Una spina piazzata nel fianco della maggioranza che sostiene il sindaco Lagalla. Staremo a vedere come finirà.