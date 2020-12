Sala delle Lapidi discute il bilancio, i sindacati scendono in piazza: "Basta bugie"

Sit in di protesta davanti al Comune, in piazza Pretoria, da parte dei sindacati. Una ventina di dirigenti sindacali di Cgil Fp, Csa, Cisl Fp e Uil Fpl, nel rispetto delle norme anti Covid, si sono ritrovati "per protestare contro le scelte dell'amministrazione Orlando contenute nel bilancio di previsione 2020 in discussione in Consiglio comunale".

"È ora di finirla con le bugie, i lavoratori del Comune di Palermo meritano rispetto - dicono Ilioneo Martinez e Salvatore Sampino (Uil), Lillo Sanfratello (Cgil), Margherita Amiri e Mario Basile (Cisl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal) - Il sindaco destini subito le risorse assunzionali, derivate dai pensionamenti, all'aumento delle ore per tutti i part time e alle progressioni verticali. La smettano di prendere in giro i lavoratori con fantomatiche direttive a cui nessuno crede o di rinviare scelte che invece vanno prese oggi: non accetteremo insufficienti aumenti di ore e non sono tollerabili operazioni discriminatorie tra le diverse categorie di lavoratori che danneggerebbero la città e oltre 2 mila dipendenti. Abbiamo sensibilizzato le forze politiche di maggioranza e di opposizione perché modifichino il bilancio, destinando ai lavoratori le risorse che spettano loro e che invece l'amministrazione ha deciso di usare da sempre per altri scopi".