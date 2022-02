"Finti lavori per avere i rimborsi dal Comune", condannato il consigliere di Fdi Mimmo Russo

Complessivamente avrrebbero intascato illegittimamente dal Comune quasi 200 mila euro di rimborsi e per questo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mimmo Russo e l'ex collega Giovanni Geloso (in carica tra 2012 e 2017) sono stati condannati a un anno e quattro mesi (pena sospesa) dal gup Nicola Aiello, che li ha processati con il rito abbreviato.

I due, come ricostruito dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Francesca Mazzocco, sarebbero stati assunti fittiziamente da alcune aziende in modo da risultare dipendenti privati e da poter richiedere i rimborsi previsti da una legge regionale del 2000 proprio per le assenza dal luogo di lavoro legate all'esercizio del mandato pubblico.

Il giudice ha condannato alla stessa pena anche i presunti finti datori di lavoro dei due politici, ovvero Antonia Geloso, sorella dell'ex consigliere e amministratrice della Set Sistemi elettrici tecnologici srl, che lo avrebbe assunto da gennaio 2015, e Daniela Indelicato, amministratrice di due associazioni, la Fenalca interprovinciale Sicilia e l'Ampi interprovinciale di Palermo, dove avrebbe invece lavorato (solo sulla carta, secondo l'accusa) Russo.

Le indagini della guardia di finanza portarono, ad aprile del 2019, al sequestro di 200 mila euro e alla denuncia dei quattro imputati per falso e truffa aggravata nell'ambito dell'operazione "Fake refunds". Secondo la Procura, Russo avrebbe ottenuto 136 mila euro di rimborsi non dovuti e Geloso 60 mila. Come venne fuori dagli accertamenti degli investigatori i due non avrebbero mai realmente lavorato alle dipendenze di quell'aziende e di quelle associazioni. Una tesi che ora è stata accolta anche dal giudice.