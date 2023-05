"Non ci fu alcuna truffa per intascare 200 mila euro di rimborsi dal Comune": assolti 2 ex consiglieri

La seconda sezione della Corte d'Appello, presieduta da Antonio Napoli, cancella le condanne inflitte per una presunta truffa ai danni del Comune, con cui gli ex consiglieri comunali Mimmo Russo e Giovanni Geloso avrebbero intascato illegittimamente quasi 200 mila euro. I giudici hanno deciso di ribaltare completamente la sentenza emessa in primo grado con il rito abbreviato dal gup Nicola Aiello, il 28 febbraio dell'anno scorso.

Per la Procura, i due si sarebbero fatti assumere fittiziamente da alcune aziende e associazioni in modo da risultare dipendenti privati e da poter richiedere a Palazzo delle Aquile i rimborsi previsti da una legge regionale del 2000 proprio per le assenze dal luogo di lavoro legate all'esercizio del mandato pubblico. Accuse ritenute fondate da primo giudice e, invece, del tutto insussistenti in appello.

Russo e Geloso erano stati condannati a un anno e quattro mesi (pena sospesa), così come Antonia Geloso, sorella del secondo e amministratrice della Set Sistemi elettrici e tecnologici srl (che lo avrebbe assunto da gennaio 2015) e Daniela Indelicato, amministratrice di due associazioni, la Fenalca interprovinciale Sicilia e l'Ampi interprovinciale di Palermo, dove avrebbe lavorato Russo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Rosario Vento, Gianfranco Viola, Pietro Sapienza e Michele Calantropo.

Le indagini furono condotte dalla guardia di finanza e, nell'aprile del 2019, culminarono nel sequestro di 200 mila euro e nella denuncia dei quattro imputati per falso e truffa, nell'ambito dell'operazione "Fake refunds". Secondo la Procura, Russo avrebbe ottenuto 136 mila euro di rimborsi non dovuti e Geloso 60 mila. In base alla ricostruzione degli investigatori - che adesso è stata ritenuta infondata dai giudici - i due non avrebbero mai realmente lavorato per le quelle aziende e associazioni.