Al PalaGiotto un seminario patrocinato dal collegio dei Geometri di Palermo

“La Sicilia : sfide del futuro”: è il titolo dell’evento a cura dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura che si terrà a Palermo sabato 17 settembre negli spazi del Nuovo Centro Fieristico “PalaGiotto” in piazza Rocco Chinnici. L’evento si inserisce nella programmazione di “MediEdil”, fiera dedicata al settore dell’edilizia che si concluderà domenica 18 settembre. Articolato in due sessioni tra mattina e pomeriggio, il seminario avrà inizio alle 11:00 con un dibattito dedicato al tema “Le tecnologie innovative per la conservazione e manutenzione del patrimonio architettonico della Sicilia”. I lavori, moderati da Maria Luisa Zerilli, si apriranno con i saluti dei rappresentanti degli Ordini professionali e dei Collegi che partecipano all’evento fieristico. A rappresentare il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo, che patrocina l’evento, sarà il segretario e vice presidente Pasquale Marchetta, presente anche alla sessione pomeridiana che si terrà dalle 15:00 alle 19:00 e che avrà quale tema centrale gli investimenti, le scelte politiche e le sinergie necessarie per lo sviluppo dell’isola nel terzo millennio. Tra i temi trattati, i nuovi criteri ambientali minimi per l’edilizia bio – ecosostenibile, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la pianificazione territoriale integrata. Ai professionisti geometri che parteciperanno ai lavori saranno attribuiti sei crediti formativi professionali tramite la segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo.