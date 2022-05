Consegnato a Palermo il premio Antonino Sodaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’istituto comprensivo Mantegna Bonanno di Palermo e i loro due allievi Flavio Caruso e Ruben Asciutto, sono stati i protagonisti di un evento di altissimo valore sociale, fortemente voluto dal Lions Club Federico II. Sono loro ad avere ricevuto ieri, con una cerimonia svoltasi all’interno della stessa scuola Mantegna Bonanno, la borsa di studio “Prof. Antonino Sodaro”. L’evento, organizzato dal “Distretto 108 Yb Sicilia – Lions Club Palermo Federico II”, è dedicato al ricordo del docente, socio fondatore dello stesso club, scomparso nell’estate del 2018. Il riconoscimento alla scuola è stato motivato dal “profuso impegno sociale nel territorio di Boccadifalco”, attestata anche dalla collaborazione offerta in questa occasione dal professore Giuseppe Sannasardo e dalla preside dell’Istituto, Laura Bisso. I beneficiari dei due premi offerti dal Federico II sono andati rispettivamente a Flavio Caruso ed a Ruben Asciutto, entrambi protagonisti di storie di solidarietà. Flavio Caruso infatti, nonostante le sue sofferenze, ha evidenziato un percorso scolastico di buon livello mentre Asciutto, insieme al compagno di scuola Tony Catanzaro, sono stati protagonisti, nonostante un inizio burrascoso, di una grande storia di amicizia. Una storia non raccontata ma spontaneamente testimoniata, in occasione della premiazione. Infatti Tony Catanzaro era stato delegato a consegnare il premio all’amico Ruben che, non appena lo ha ricevuto a sua volta, lo ha regalato all’amico, tra ovazioni ed applausi dei compagni di scuola e di tutti i presenti. Un piccolo grande esempio di sensibilità e solidarietà che ha premiato l’impegno della scuola e del Lions Club Federico II, che ha cosi onorato e degnamente ricordato la figura del professore Antonino Sodaro, così come lo hanno ricordato la moglie Erminia Cacioppo, la figlia Maribel e i Soci anziani del Club, Nino Lo Scalzo e Salvo Priola.