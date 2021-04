Stamattina, il commissario dell'Opera pia Santa Lucia, Leonardo Roccella, ha affidato all'Arcidiocesi di Palermo gli immobili con ingresso da via Principe di Belmonte 105

Consegnati i locali annessi alla chiesa Santa Lucia alla Badia del Monte. Stamattina, il commissario dell'Opera pia Santa Lucia, Leonardo Roccella, ha affidato all'Arcidiocesi di Palermo gli immobili con ingresso da via Principe di Belmonte 105. Presenti l'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone, l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice e il rettore della chiesa Santa Lucia, padre Raimondo Abbandoni .

I locali vengono dati in uso alla Rettoria della chiesa per le attività di amministrazione, pastorali, caritative e di integrazione sociale. Si completa così l’iter previsto dalla convenzione stipulata nel 2017 con cui, dopo un periodo di chiusura, la stessa chiesa, di proprietà dell'Opera pia, era stata consegnata all'Arcidiocesi per riaprirla al pubblico.

«Oggi, con la consegna di questi locali - afferma l'assessore Scavone - diamo la possibilità alla chiesa Santa Lucia alla Badia del Monte di ampliare il novero delle attività svolte, con l'obiettivo anche di un maggiore coinvolgimento dei ragazzi che con, l'emergenza coronavirus, hanno sempre più perso spazi di aggregazione sociale».

I locali, ristrutturati in questi mesi dall'Opera pia, sono stati concessi all'Arcidiocesi fino scadenza della convenzione, fissata al 12 febbraio 2029.