VIDEO | Brancaccio, dopo dieci anni ripartono i lavori per lo svincolo autostradale: "Sarà pronto entro metà 2025"

Dopo dieci anni, via ai lavori allo svincolo di Brancaccio. Consegnati questa mattina gli interventi di messa in opera dell'infrastruttura denominata "Porta Sud". Presenti alla consegna al centro commerciale Forum il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori comunali Totò Orlando e Maurizio Carta e alcuni consiglieri comunali e di circoscrizione, tra cui Gianluca Inzerillo che aveva ne sostenuto la realizzazione fin dalla scorsa legislatura.

La prima gara fu avviata nel 1986 ma è rimasta bloccata da lungaggini burocratiche e inchieste giudiziarie. Dopo varie false partenze, i lavori ripresero nel 2012 ma furono interrotti definitivamente nel 2014. Nel giugno di quest'anno il progetto esecutivo è stato completato e validato e a ottobre si sono completate le operazioni di gara, con l'individuazione della ditta esecutrice, la Mammana Michelangelo di Castel di Lucio, nel Messinese per i lavori lato Forum. A occuparsi di quelli lato monte sarà invece il Consorzio Italia di Santa Venerina (Catania).

L'inizio dei lavori è previsto entro gennaio 2024, con una durata complessiva di 390 giorni. L'opera sarà dunque consegnata entro la metà del 2025. "Lo svincolo - ha detto Lagalla - fa parte di un pacchetto di lavori che noi avevamo immaginato come prioritario ed è un importante progetto per la viabilità dell'intera città".

Gli interventi avranno un costo complessivo di quasi 8,4 milioni di euro: 3,4 milioni, dopo la gara al ribasso, per lo svincolo lato Forum e il progetto di riqualificazione dell'area (che comprende anche interventi su strade, illuminazione pubblica e parcheggio) e 5 milioni con fondi Pnrr per la realizzazione da zero dello svincolo lato monte. "Non è solo uno svincolo - ha detto Carta - ma un'operazione urbanistica che ci permetterà di realizzare all'ingresso di Palermo una piastra di interscambio che si connetterà alla mobilità di massa dei servizi pubblici".

"Il primo appalto - dice l'assessore Orlando - è stato fatto fra il 1986 e il 1987. Oggi abbiamo due imprese che lavoreranno ai due svincoli, lato sud e lato nord. Il primo, lato Forum, prevediamo di chiuderlo entro il 2024, mentre per il lato monte stimiamo che possa terminare entro la metà del 2025. Abbiamo dato prova che abbiamo provato a recuperare il tempo perduto".

"La consegna dei lavori per lo svincolo Brancaccio - ha aggiunto il consigliere comunale Dario Chinnici (capogruppo di Lavoriamo per Palermo) - è una notizia importante per la città: un cantiere che, una volta ultimato, consentirà di collegare meglio Palermo con l'area metropolitana, alleggerendo il traffico e restituendo decoro alle periferie. Lavori che questa amministrazione, dopo 40 anni, è riuscita a sbloccare, così come avvenuto per numerose altre opere".

"Il dialogo con il comune di Palermo in merito al progetto degli svincoli autostradali - ha detto Maria Luisa Rivilli, head of technical di Multi in Italia nonché procuratore della MVI4 Srl la società proprietaria del centro commerciale Forum Palermo - è durato circa 4 anni e siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trovare insieme il modo di rendere questo progetto concreto e attuabile. Gli svincoli infatti non solo miglioreranno l’accessibilità al centro ma consentiranno anche una sostanziale riduzione del traffico veicolare nel quartiere Brancaccio riducendo le emissioni da gas di scarico e i rumori a beneficio degli abitanti del quartiere".